الارشيف / اخبار الرياضه

هنا جودة موهبة مصرية قهرت كبار أفريقيا فى بطولات تنس الطاولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة موهبة مصرية قهرت كبار أفريقيا فى بطولات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا جودة  تلك الطفلة التى لم تكمل عامها الثالث عشر أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة، بعدما توجت ببطولة أفريقيا التي أقيمت فى تونس مؤخرا، بعد الفوز على دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات، إضافة إلى تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 فى الفردى ومع منتخب السيدات في منافسات الفرق.

d3da8193f3.jpg

وخلال مشاركتها في بطولة أفريقيا عام 2021، تمكنت خلال البطولة أن تفوز على اللاعبة اوفيونج أديم التى تبلغ من العمر 34 عاما، والمصنفة رقم 119 عالميا، بنتيجة  3/1 فى الأشواط و1/0 فى عدد المواجهات لتخطف الأنظار إليها .

959663fdac.jpg

ولم تتوقف إنجازات الصغيرة عند ذلك، بل تعد أصغر لاعبة شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، حيث تسلمت بطاقة المشاركة الخاصة بها وسافرت مع المنتخب إلى طوكيو.

330041f8a5.jpg

واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع.

fc5c0b9b6d.jpg

وجاء  احتلال  هنا جودة  للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.

78c97f354a.jpg

 

توجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

 

c39888e912.jpg

 

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا