شكرا لقرائتكم خبر عن 34 دولة تشارك فى بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة الدكتور على حسب الله، عدد الدول المشاركة في بطولة مصر الدولية فى نسختها الـ8 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة الدول المنتظر مشاركتها في البطولة الدولية 34 دولة هى: "البرتغال - تايلاند - موريشيوس - إيران - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - ميانمار - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - فيتنام - استونيا - كينيا - أندونيسيا - فرنسا - مالطا - كرواتيا - كندا - سلوفينيا - سلوفاكيا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - تونس - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتعد البطولة من البطولات الكبرى المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، وجه الدكتور علي حسب الله الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي تلاقاه الاتحاد خلال الفترة الماضية حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يعبر عن اسم وسمعة مصر الحضارية لاسيما في ظل تنظيمها للعديد من البطولات العالمية والدولية الكبرى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.