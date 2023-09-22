شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 22 - 9 - 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرضها فى السطور التالية..

الأهلى ينافس على برونزية كأس العالم لأندية السلة فى هذه الحالة

مازالت الفرصة أمام فريق كرة السلة بالنادي الأهلي للمنافسة على برونزية كأس العالم للأندية والتى تقام فى سنغافورة، وذلك بعد الخسارة أمام فرانكا البرازيلي فى ثانى مباريات البطولة بنتيجة 70/90.

واصل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز مسيرته المميزة فى سباق الأرقام القياسية ليكون واحداً من الهدافين التاريخيين فى الكرة المصرية، بعدما سجل هدفاً فى مباراة فريقه أمام الزمالك أمس بالدوري.

كولر يجهز أكرم توفيق نفسياً قبل المشاركة فى مباريات الأهلى

يُجهّز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، أكرم توفيق لاعب الفريق للمشاركة تدريجياً مع الفريق على غرار كريم فؤاد الذي عاد مؤخراً للتواجد مع الأهلي بعد غياب فترة طويلة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، وهي نفس الإصابة التى تعرض لها أكرم توفيق قبل نحو ثمانية أشهر .

أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك ، أنه سيتم منح اللاعبين الأجانب مستحقاتهم المتأخرة بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل، بعد توفير السيولة المالية، وذلك من أجل استمرار حالة الاستقرار الفنى وتهيئة الجو المناسب للفريق للتألق فى الموسم الجديد.

منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعليمات جديدة للحكام للحد من الظواهر السلبية فى الدورى المصرى للموسم الجديد، وعلى رأسها ظاهرة إضاعة الوقت.

أوسوريو يجهز بديل محمود علاء فى الزمالك بعد تأكيد غيابه أمام المقاولون

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل محمود علاء مدافع الفريق للدفع به فى مباراة المقاولون العرب، خاصة أن اللاعب سيتعرض للإيقاف مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة بيراميدز الماضية فى الجولة الأولى وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

آخر تطورات تأهيل خالد عبد الفتاح وموعد عودته للأهلي

كشف محمد عبد الجابر، وكيل خالد عبد الفتاح، لاعب فريق الاهلى، آخر تطورات تأهيل اللاعب من الإصابة التى تعرض إليها بكسر فى الترقوة فى نهاية الموسم الماضى.