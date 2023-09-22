شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة سان جورج الاثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش بعد الفوز على المصري البورسعيدى برباعية دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا فى انطلاقة مشوار الدفاع عن اللقب القاري، الذي توج به الأهلي الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي وحقق النجمة الحادية عشرة فى مشواره القاري.





موعد مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى

يستضيف الاهلى نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

مشوار سان جورج الاثيوبى فى دوري الابطال