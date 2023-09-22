شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي يجدد عقود 4 لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي تعاقدها مع 4 من لاعبي فريقها الكروي الأول الذين مثلوه في الموسم الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للنادي أن اللاعبين علي مهدي، ومحمد جواد، والحارس محمد حسن جددوا تعاقدهم مع إدارة نادي الطلبة لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل.

وأضاف أن «المهاجم مؤمل الرضا، هو الآخر جدد تعاقده مع إدارة الطلبة لتمثيل فريقها الكروي الأول للموسم المقبل».

من جانب آخر خاض فريق الطلبة الأول لكرة القدم أول مبارياته التحضيرية للموسم المقبل أمام فريق الكرخ وانتهت بالتعادل 1-1. وسجل هدف الطلبة اللاعب العائد من الإصابة وكاع رمضان من ركلة جزاء، كما جاء هدف الكرخ من ركلة جزاء أيضاً.