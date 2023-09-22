شكرا لقرائتكم خبر عن عواد جاهز لتدعيم الزمالك أمام المقاولون.. والجهاز الفنى يحدد نسبة مشاركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها بارتشاح فى الركبة، وأدت لغيابه عن المشاركة مع فريقه فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية الأفريقية، وكذلك مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى بالدورى.

ومن المنتظر أن يشارك محمد عواد فى التدريبات الجماعية لفريقه التى ستقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ومن ثم سيتم تحديد مدى إمكانية مشاركته فى مواجهة المقاولون المقرر لها يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة عقب مواجهة بيراميدز بالدوري. وأبلغ الجهاز الفني لاعبيه بالتدريب اليوم، الجمعة، بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة المقاولون.

وفرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .