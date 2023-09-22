"السهل و المستحيل"..فرص الأهلي للمنافسة على برونزية مونديال السلة

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض الأهلي لهزيمة كبيرة أمام فرانكا البرازيلي 90-70 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعه على صالة سنغافورة في إطار مباريات اليوم الثاني من كأس العالم للأندية ( كأس انتركونتيننتال).

ونال الإرهاق من الأهلي في مواجهة الفريق القوى بعد أقل من 24 ساعة من مواجهة إيجنيت الأمريكي والتي حقق فيها بطل أفريقيا فوزًا تاريخيًا بنتيجة 82-76.

وعلى الرغم من الهزيمة يملك الأهلي فرصة في خوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي تقام يوم الأحد للمنافسة على الميدالية البرونزية للبطولة وذلك وفق ما نشره موقع يالاكورة.



يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 3 نقاط جمعهما من فوز وهزيمة حيث يحصل الفريق الفائز في مباريات كرة السلة على نقطتين

وفي حالة الخسارة يحصل على نقطة وحيدة.

وخرج الأهلي رسميًا عن سباق المنافسة بسبب فارق النقاط المسجلة له وضده إلى -14 ليبقى الأمل فقط المنافسة على الميدالية البرونزية.

موقف مجموعة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة

1- الفرصة الأولى لخوض الأهلي لمباراة البرونزية في مونديال السلةالفرصة الأولى والأسهل هي فوز فرانكا البرازيلي على إيجنيت الأمريكي بأى نتيجة وفي هذه الحالة سيرتفع رصيد الأخير إلى نقطيتن ليتذيل المجموعة ويلعب في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

2- الفرصة الثانية المستحيلة لخوض الأهلي لمباراة البرونزية في مونديال السلةالفرصة الثانية "الحسابية" لخوض الأهلي للمباراة النهائي هو فوز إيجنيت الأمريكي على فرانكا البرازيلي بفارق 35 نقطة أو أكثر وهنا سيكون بطل أمريكا الجنوبية -15 ويصعد الأهلي كثاني .

وتلعب مباراة إيجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي في العاشرة من صباح الغد السبت على ملعب سنغافورة الداخلي .

وتشارك 6 أندية في بطولة كأس انتركونتيننتال التي تقام في سنغافورة في الفترة بين 24 و26 سبتمبر .

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، بجوار فرانكا البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) وإجنايت الأمريكي، الذي ينافس في دوري "NBA" لفئة التطوير.

فيما تضم المجموعة الثانية ، المنامة البحريني وزيجيانج الصيني وتيليكوم بون الألماني.ويلعب متصدري المجموعتين على تحديد البطل فيما يلعب الوصيفين على البروزنزية والمتذيلين لتحديد المركز الخامس والسادس.