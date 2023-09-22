شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول أسباب وفاة لاعبة كرة قدم إنجليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضجت أوساط كرة القدم الإنجليزية، الخميس، بنبأ وفاة لاعبة نادي شيفيلد يونايتد مادي كيوزاك، في ظروف غامضة.

واكتنف الغموض قصة وفاة اللاعبة الشابة، حيث لم تُذكر أي أسباب للوفاة المفاجئة وكيفية حدوثها، فزادت تساؤلات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث لمادي كيوزاك، التي كانت تتمتع بصحة جيدة.

وأعلن النادي وفاة لاعبته عن عمر يناهز 27 عاماً، معرباً عن حزنه الشديد لهذا النبأ، وعن تقديره هو وعائلتها على منحهم فترة من الخصوصية، مع التأكيد في الوقت ذاته أنهم لن يعلقوا بأكثر من ذلك في هذا الوقت الحزين.

من جانبه، أعرب ستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي لشيفيلد في بيان رسمي عن صدمته من هذه الأنباء، قائلاً: «هذه أخبار مفجعة للجميع هنا في النادي، كان لمادي موقع فريد من نوعه، لكونها جزء في عدد من الفرق في شيفيلد يونايتد وكانت تحظى بشعبية كبيرة».

وتابع: «شخصيتها واحترافها جعلاها مصدر فخر لعائلتها وسنفتقدها بكل أسف، وبعد هذه الأخبار نؤكد أن النادي سيقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لعائلة مادي وأصدقائها وزملائها».

وكانت مادي كيوزاك التي تم تعيينها كقائدة ثانية للفريق، دخلت موسمها السادس في دوري البطولة الإنجليزية «تشامبيونشيب» للسيدات، لتصبح أقدم لاعبة في القائمة الحالية للفريق. ولعبت لشيفيليد منذ عام 2019 وأصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات بالنادي الموسم الماضي، كما عملت كذلك بشكل جانبي كمديرة تسويق داخل النادي الإنجليزي.