شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري وغاية يحملان علم الإمارات في افتتاح الآسياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التجديف يودع المنافسات والشراع يواصل مشوراه

هانغتشو: أحمد جمال الدين

يحظى كل من أحمد المنصوري، لاعب منتخب الدراجات، وغاية شهيل آل شهيل لاعبة منتخب الرماية بحمل علم الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ال19«آسياد هانغتشو» السبت.

وعلى مدار مشاركات الإمارات في نسخ دورات الألعاب الآسيوية منذ ألعاب بانكوك 1978 لم يغب العلم عن الحضور في كبرى المحافل القارية، ليكون خير شاهد على أمجاد الوطن الرياضية وعلامة بارزة في كل نسخة.

وينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الصين، الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات بحضور شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وعدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بهانغتشو «بيغ لوتوس» بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج، حيث ستقام منافسات ألعاب القوى وحفلا الافتتاح والختام.

القرية الأولمبية

وكان مقر القرية الرياضية في هانغتشو شهد مراسم رفع علم الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية في تظاهرة فريدة من نوعها، حيث التف الوفد بالكامل لترديد كلمات النشيد الوطني تزامناً مع رفع العلم ضمن الفقرات الترحيبية المخصصة للاحتفاء بالوفود الموجودة بالقرية، قبل أن يتبادل أحمد الطيب مدير وفد الإمارات الدروع التذكارية مع لي هولين عمدة القرية.

منافسات الشراع

استمرت منافسات الشراع لليوم الثاني على التوالي بمسابقتي إلكا 6 بنات الفئة الأولمبية عن طريق اللاعبة ضحى آل بشر، كما شارك عادل خالد بمسابقة إلكا 7 بالفئة الأولمبية للرجال.

وأكدت اللاعبة ضحى آل بشر أن منتخب الإمارات يمضي في طريقه نحو تحقيق أفضل النتائج وجمع النقاط بصورة تراكمية في ظل المنافسات القوية التي تشهدها السباقات اليومية حتى نهاية اليوم الأخير، إذ يتم التنافس على مدار 7 أيام متتالية، وقد شهدت سباق إلكا 7 مشاركة لاعبات من 8 دول مختلفة يمتلكن خبرات طويلة ومستويات متقدمة، ولكن فرصة تحسين النتائج مازالت قائمة حتى نهاية المسابقة وتحديد أصحاب المراكز الأولى.

من جهته،ودع حمد المطروشي لاعب منتخب الإمارات الوطني للتجديف منافسات الدورة عقب مشاركته في مسابقة التجديف الفردي وخروجه من قائمة المتأهلين، إذ خاض عقب ذلك جولات تحديد أصحاب المراكز رفقة اللاعبين الذين لم يصلوا إلى الأدوار النهائية، محتلاً المركز الأول بزمن وقدره 8:03.66 دقيقة، فيما احتل السنغافوري توه وي المركز الثاني بزمن وقدره 8:08.71 دقيقة، وجاء السعودي علي رضا في المركز الثالث بزمن 8:21.98 دقيقة.

الظالعي: نطمح لتحقيق أفضل مشاركة

أكد قيس الظالعي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن رياضة الإمارات تطمح للصعود إلى منصات التتويج في عدة رياضات،وزيادة عدد الميداليات مقارنة ب «آسياد جاكرتا 2018» التي حقق فيها رياضيونا 13 ميدالية ملونة.

وقال الظالعي: رياضة الإمارات تطمح دائماً للصعود على منصات التتويج، وبلغة الأرقام حققنا 13 ميدالية في النسخة الماضية ونتطلع لتخطي هذا الرقم في الدورة الحالية، لاسيما أنه لدينا عدة رياضات نراهن عليها للحصول على ميداليات منها الجوجيتسو والجودو والدراجات الهوائية، كما أننا سننافس بقوة في الرجبي، باعتبار أن تصنيفنا الثاني على الصعيد الآسيوي.

التميمي: المشاركة الكبيرة تعكس الاهتمام

أكد ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن منتخب الإمارات الوطني للجودو يستهدف التتويج في دورة الألعاب الآسيوية، وأنه على أتم الجهوزية بعدما أجرى برنامجاً إعدادياً قوياً، إضافة للسعي إلى تعزيز الرصيد من النقاط في سباق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وأضاف: نشكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على مشاركة هذا العدد الكبير من الرياضيين، ما يعكس صورة الإمارات والاهتمام بالرياضة،وبقدر ما يزيد عدد المشاركين تكون حظوظنا أكبر في حصد نتائج أفضل، نتوقع أن هناك من 5 إلى 6 رياضات جاهزة لتحقيق ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا.