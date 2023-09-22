خطأ الدفع بشيكابالا.. نجم الزمالك السابق: "بيراميدز كان يقدر يخلص المباراة بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز لم تشهد ظهورا قويا للفريق الأبيض سوى في ربع ساعة بالشوط الثاني.

وقال "عبدالملك" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "تغييرات تشكيل الزمالك كانت كثيرة جدًا، وفترة الإعداد لم تكن قوية كما حذرنا في وقت سابق، لكن فريق بيراميدز يضم إسكواد قوي وهناك دعم غير طبيعي للفريق، ولكن لن يكونوا أقوياء في بطولة الدوري، لأنه لا يتم محاسبة أي لاعب في بيراميدز سواء من جمهور أو إعلام، وأعلى عقود موجودة في بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأضاف: "كانت هناك فوارق في الشوط الأول لصالح بيراميدز، ولو كان هناك تركيز بالنسبة لهم كانوا حسموا اللقاء لصالحهم، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وجمهور الزمالك علامة فارقة، مع التغييرات التي حدثت من جانب أوسوريو، ساهموا في تغيير شكل الزمالك، ولكن الدفع بـ شيكابالا لم يكن في صالح الفريق، خصوصا في ظل المشاكل البدنية للأبيض، كان يجب تأخير هذا التغيير، أو سحب ناصر منسي واشراك أوباما كرأس حربة".

وأضاف: "باتشيكو قام بالدفع بـ محمد حمدي في ظل تفوق سيد نيمار على كريم حافظ ظهير أيسر بيراميدز، والزمالك يعاني من نقص واضحفي بعض المراكز، ولم يقوم بتعزيز صفوفه، ويحتاج 3 لاعبين مميزين في الوسط، وجناحين مع زيزو ومصطفى شلبي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعادل أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي اقيمت بينهما أمس على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز.