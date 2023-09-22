جلسة طارئة بين لجنة الزمالك وجميع المرشحين في الانتخابات لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد اللجنه الثلاثيه المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي جلسة في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، مع جميع المرشحين لانتخابات القلعه البيضاء التي ستقام على هامش الجمعية العموميه العادية المقرر لها يوم 20 أكتوبر.

وعلم موقع الخليج 365 أن الجلسة سيتم خلالها وضع خارطة المرحلة المقبلة بالنسبه لجميع المرشحين والاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم وكل مايتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكد الدكتور عماد البناني في تصريحات للموقع الرسمي، أن الأمور تسير على مايرام وهناك التزام من الجميع فى الدعاية الانتخابية داخل النادي مشيرا إلى أن اللجنه تبذل قصارى جهدها من أجل راحة جميع الأعضاء وتسليم النادي لمجلس منتخب في الفترة المقبلة.