فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي قبل انطلاقها غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي غدًا السبت، لذا يستعد لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي لاختيار التشكيل الأفضل، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. 3 لاعبين احذر بيعهم



فانتازي.. تعرف على اللاعبون القريبون من الإيقاف قبل شرائهم

"لن نرتكب نفس الخطأ".. خبراء فانتازي يكشفون خططهم لشراء صلاح

فانتازي.. أفضل 4 بدائل لتشيلويل بعد وضعه على دكة البدلاء



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فانتازي.. مانشستر يونايتد يعلن غياب مدافع الفريق

فانتازي.. جوارديولا يكشف موقف برناردو سيلفا من المشاركة في الدوري الإنجليزي

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين من ملكية منخفضة لتحقيق أعلى النقاط

فانتازي.. خبراء الدوري الإنجليزي يحددون أولويات البيع والشراء للجولات المقبلة

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فانتازي.. إريك تن هاج يوضح سبب استبدال هويلند في مباراة برايتون