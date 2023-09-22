شفاء عواد ومشاركته في تدريبات الزمالك.. واستمرار تأهيل فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تأتي هذه الفقرة وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها أسفل عضلات البطن.

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية متنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ولم يشارك مع زملائه في المران الجماعي.

وفي المقابل، شهدت تدريبات الفريق مشاركة محمد عواد حارس المرمى، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تماثل الحارس للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية بجانب الفقرة الفنية مع باقي الحراس تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مشاركته في التقسيمة الفنية.