شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يوافق على سفر لاعبته لتصفيات بطولة العالم بناءً على طلب من رئيس السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة عبد الله غراب، على سفر لاعبة النادي فى السباحة لوجين عبدالله إلى البطولات الخارجية المؤهلة لبطولة العالم، بعد اتصال هاتفي من المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة.

وأصدر نادي الصيد بيانا رسمياً جاء فيه..

"خلال اتصال تليفوني بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر إدريس ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري المهندس عبد الله غراب، أشار رئيس النادي إلى ترحيب نادي الصيد ببيان وزير الشباب والرياضة بخصوص لاعبة النادي لوجين عبد الله، مؤكدا تعاون النادى الكامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد المصري للسباحة..

وحرصاً من إدارة نادي الصيد علي مصلحة اللاعبة، وتأكيدًا علي عدم تعنت النادي في شيء وحسن النية الكامل، وبالرغم من عدم تلقي النادي حتى تاريخه أي خطاب رسمي يفيد طلبها بشأن المشاركة في بطولة خارجية علي نفقتها الخاصة، إلا أن النادي أكد موافقته علي طلب رئيس الاتحاد وأنه لا مانع لدى إدارة النادي من سفر اللاعبة للمشاركة في البطولة الخارجية المؤهلة لبطوله العالم حتي يتسني لها اللحاق بموعد التسجيل دون الأخلال باستكمال واستمرار التحقيق والحفاظ الكامل علي حقوق النادي القانونية".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتواصل والتنسيق مع الإتحاد المصري للسباحة، لتشكيل لجنة فنية من قبل الاتحاد للتحقيق في شكوي اللاعبة لوجين عبد الله، في ضوء المعطيات التي وردت بالشكوى، وأفادت الوزارة بتقرير حول تلك الواقعة حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأبطال الرياضيين.