شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم برنامجا سياحيا لمجلس إدارة منطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الترحيب بالضيوف وتعزيز الحضور الثقافي، نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، برنامجا سياحيا مميزا لمجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات "Africa RADO zone V

وشمل البرنامج زيارة القلعة ومنطقة الأهرامات ومجمع الأديان والكنيسة المعلقة، بالإضافة إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وتم تنسيق جولة على متن مركب نيلي لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر المستمرة لمكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي، والتي استضافتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات مجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات "Africa RADO zone V" خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر 2023.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة المنشطات في المنطقة الخامسة الأفريقية، وتعكس التزام مصر بتعزيز النزاهة في الرياضة والعمل المشترك مع الدول الأعضاء لتحقيق بيئة رياضية نزيهة وصحية. وتأمل مصر في أن تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق تقدم مستدام في مجال مكافحة المنشطات في المنطقة الأفريقية.