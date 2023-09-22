شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا أول حوار لـ مازن هشام فى كورة بلس واليوم السابع بعد التألق فى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف موقع وتليفزيون كورة بلس وصفحات الخليج 365، بعد قليل، بطل الاسكواش المصري مازن هشام فى أول ظهور له عقب تألقه بشكل لافت فى بطولة "قطر الدولية للاسكواش" بعدما نجح فى إقصاء حامل اللقب الإنجليزي محمد الشوربجي من ربع النهائي.

ولد مازن هشام فى 29 مارس 1994، وبدأ ممارسة الاسكواش منذ الصغر، وتألق في المواجهات المحلية قبل أن يواصل تألقه على المستوى الدولي.

مشوار مازن هشام في بطولة قطر الدولية للاسكواش

الدور ثمن النهائي

تمكن مازن هشام من الفوز على "علي أبو العينين" بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-6)، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

الدور ربع النهائي

حقق مازن هشام كبرى المفاجآت في الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا وحامل لقب بطولة قطر الدولية للاسكواش، وفاز عليه بنتيجة 3-2، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

الدور نصف النهائي

توقفت مسيرة مازن هشام في الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.

وتعد بطولة قطر كلاسيك الدولية للاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية فى لعبة الاسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.