شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام بطل الاسكواش: الفوز على محمد الشوربجي له أهمية كبرى ومنحني الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مازن هشام، بطل الاسكواش المصرى، فى الجزء الأول من حواره لموقع وتليفزيون كورة بلس وصفحات الخليج 365، فى أول ظهور له عقب تألقه بشكل لافت فى بطولة "قطر الدولية للاسكواش" بعدما نجح في إقصاء حامل اللقب الإنجليزي محمد الشوربجي من دور ربع النهائي، عن تفاصيل مسيرته مع رياضة الاسكواش ودور عائلته فى احترافه وطموحاته الفترة القادمة.

ما الذي دفعك للاهتمام برياضة الاسكواش من البداية؟

بدأ اهتمامي برياضة الاسكواش عندما كنت صغيرًا وكنت ألعب في نادي الشمس كان أخي يلعب هذه الرياضة، ولحظ أهلي أنني أبديت رغبة قوية فى ممارستها، واصلت التدرب واللعب فيها، فى حين توقف أخى عنها.

ما أكثر البطولات التى حققتها وأحسست بالسعادة بها؟

حققت لقبًا في بطولة ماليزيا في العام الماضي، وأعادت هذه البطولة إلي الثقة بنفسي بشكل كبير. فقد مر على فوزي في بطولة حوالي 7 إلى 8 سنوات. كنت في حاجة ماسة إلى الفوز ببطولة لتمنحني دفعة للتطور وأصبح أفضل.

ما أول لقب فزت به فى مسيرتك؟

تعود أول بطولة فزت بها منذ حوالي 11 عامًا فى إحدى البطولات المحلية، وكانت بداية انطلاقتي واحترافي رياضة الاسكواش.

ما أقرب بطولة تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

الفترة المقبلة، هناك العديد من البطولات المهمة المنتظرة، بداية من بطولة أمريكا وسنغافورة ونيوزيلندا، بالإضافة إلى بطولة العالم للفرق، هذه الأحداث تعتبر مهمة للغاية، خاصةً أنها تمثل مصر على المستوى العالمي.

ما هو طموحك الفترة المقبلة؟

قدمت أداءً ممتازًا الموسم الماضي، وطموحى هذا الموسم هو الفوز على اللاعبين الأربعة المصنفين الأوائل، والفوز على محمد الشوربجي كان له أهمية كبرى بالنسبة لي، ومنحني ثقة أكبر.

في الوقت الحالي، أحتل المركز السابع، وأتمنى أن أتقدم إلى المركز الرابع فى التصنيف.

ما الصعوبات التي واجهتك فى مباراتك أمام محمد الشوربجي؟

كانت المباراة صعبة للغاية، وكانت النتيجة متقاربة جدًا، فى العشر دقائق الأخيرة، كانت العشر دقائق الأخيرة بالمباراة كأنها عام كامل بالنسبة لي، تمكنت فى النهاية من تحويل تأخري وأنا سعيد لأنني فزت بها.

ما رأيك في رياضة الاسكواش في مصر خاصة أنها من أقوى الدول بها؟

أنا سعيد لأنني أمثل مصر في رياضة الاسكواش، نحن محظوظون لأننا نلعب فى مصر، وهناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون فى السفر من بلدان بعيدة للتدريب فى مصر.