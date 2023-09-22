شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك مروان عطية بديلا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام المصري البورسعيدى، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ويعود مروان عطية لتشكيل الأهلى على حساب أحمد نبيل كوكا الذى شارك أساسياً فى وسط المارد الأحمر أمام المصري، فيما يستمر الثنائى اليو ديانج وإمام عاشور فى التشكيل الأساسى.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج في مصر على استاد القاهرة الاحد المقبل والعودة أيضا تقام في القاهرة يوم 29 سبتمبر من الشهر ذاته.