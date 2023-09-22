شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لزعيم الثغر بثلاثية ودية فى بور فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق بور فؤاد بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال الدراويش مشواره المحلي.

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كلا من:

حارس مرمى .. كمال السيد

الدفاع .. محمد دسوقي ، حمدي النقاز ، عصام صبحي.

الوسط .. محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، حمادة صلاح، كريم عرفات.

الهجوم .. الشبراوي ، ياو أنور ، مروان حمدي.

وشارك في الشوط الثاني كل من .. محمود ياسين اوتاكا – محمد ميدو – عبد الرحمن كتكوت – محمد وجدى – مصطفى فارس – حسن منصور – محمد إيهاب.