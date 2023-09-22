شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. استشفاء الأساسيين وعلاج الإرهاق قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزأين، الأول عبارة عن إطالات واستشفاء لعلاج الإرهاق، في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين في مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة، وشارك فيها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مواجهة بيراميدز بأداء تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران، قبل استكمال المران داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.