شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الأوليمبى فى سابع جولات دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة 40/16، فى إطار الجولة السابعة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

فيما تقام الجولة الثامنة الثلاثاء القادم بلقاءات بين كل من: الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس وهليوبوليس مع سموحة وطلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.