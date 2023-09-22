شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل أحمد فتوح وغيابه عن المران الجماعى للزمالك قبل لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تأتي هذه الفقرة وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قِبَل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها أسفل عضلات البطن.

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية متنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ولم يشارك مع زملائه في المران الجماعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.