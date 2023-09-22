آسياد هانغجو: ألعاب إلكترونية في الافتتاح "إلتزامًا بالفلسفة الخضراء"

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): لن تُستخدم الألعاب النارية في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقرّر السبت في مدينة هانغجو الصينية، بحسب المدير الرئيسي للحفل شا شياو لان.

وقال شياو لان "تماشيًا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة، سيحظى 50 ألف متفرج المتوقع حضورهم في هذا الحدث بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزّز".

وأشار المنتج الرئيس للحفل إلى أن "الألعاب النارية الإلكترونية، إلى جانب الانبعاثات الكربونية الصفرية لشعلة الألعاب، تعكس الوعي البيئي لدى الدولة المضيفة، وتظهر المسؤولية كدولة كبيرة".

واعتبر شياو لان أن "الحفل سيكسر تقليد عرض الألعاب النارية، حيث أننا ملتزمون بالفلسفة الخضراء في استضافة الحدث".

تابع "الشيء الأكثر أهمية هو أننا نريد نشر فلسفتنا في حماية البيئة، ولهذا السبب اتخذنا القرار أخيرًا".

ويتضمن الحفل، الذي سيعكس ثقافة منطقة جيان غنان، العديد من العناصر المحورية، مثل البرنامج الفني، استعراض الرياضيين، وإضاءة الشعلة الاحتفالية، لكن ما سيميزه، بحسب المدير الرئيسي للحفل، هو الضخ الاستثنائي للتكنولوجيا المتطوّرة وللعناصر الثقافية التي ستضفي على العرض.

قال "سننقل جمال الجبال والأنهار مباشرة إلى المسرح، باستخدام مزيج ساحر من المؤثرات البصرية ثلاثية الأبعاد بالعين المجرّدة والصور الافتراضية". بدورها، أكّدت المتحدثة الرسمية للدورة لي يي تشينغ أنه "في حالة هطول أمطار خفيفة قد تؤثر على سلامة فنانينا، فسنقوم بتقليل (أو إلغاء) استخدام بعض المرافق والمعدّات والمشاركين في الأداء".

وأضافت "إذا توقعت الأرصاد الجوية أن الظروف الجوية غير مناسبة لإقامة الحفل في الهواء الطلق، فسنحول الحفل إلى ساحة كرة السلة الداخلية". ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة ودرجات حرارة تصل إلى حوالي 22 درجة مئوية السبت في هانغجو.