شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم العراق السابق شرار حيدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم السابق شرار حيدرعن عمر ناهز 55 عاماً الجمعة في تركيا، بعد صراع مع المرض.

ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عن رئيسه عدنان درجال «يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم نيابة عن اسرة الاتحاد بأحرّ التعازي وصادق المواساة الى الوسط الرياضي برحيل اللاعب الدولي السابق شرار حيدر».

وشغل حيدر قبل وفاته منصب رئيس نادي الكرخ (الرشيد سابقاً)، قبل ان يترك منصبه منذ أكثر من عام، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

دافع حيدر عن شعار المنتخب العراقي لكرة القدم في حقبة التسعينيات، وكان واحداً من ابرز مدافعي نادي الرشيد، واحترف في صفوف شباب باتنه الجزائري، واستقر في العاصمة البريطانية لندن حتى عام 2003 عاد بعدها الى البلاد.