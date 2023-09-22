شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بين نادي العين و«سلوشنز بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة سلوشنز بلس التابعة لشركة مبادلة للاستثمار اتفاقية شراكة مع نادي العين لكرة القدم، وذلك في حفل أقيم في استاد خليفة بن زايد،.

وتنص الشراكة، على منح نادي العين لكرة القدم شركة سلوشنز بلس حقوق العلامة التجارية الحصرية، مما يعزز مساهمة سلوشنز بلس في تنمية القطاع الرياضي في أبو ظبي والعين.

وحضر التوقيع راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار،،وحمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي،وحميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة سلوشنز بلس،وناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز بلس.

وسيتيح هذا التعاون، ظهور شعار سلوشنز بلس بشكل واضح على المنتجات الرسمية للنادي وخلال المقابلات والاجتماعات الصحفية وعلى مقاعد الاستاد وفي مرافق التدريب، كما تتمتع شركة سلوشنز بلس بفرصة الاستخدام الحصري لمقصورة الضيافة، مما يسمح بزيادة التواصل وبناء العلاقات أثناء المباريات.