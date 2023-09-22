شكرا لقرائتكم خبر عن أشرعة القوارب الشراعية ترفرف في شاطئ جميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود المنافسات الرياضية البحرية الى شواطئ دانة الدنيا دبي من جديد السبت مع انطلاقة سباقات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2024 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتباراً من السبت وحتى شهر إبريل المقبل.

ويشهد شاطئ جميرا الساحر بعد فترة الظهيرة انطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فاتحة السباقات المحلية التراثية والذي يجمع نخبة من الجيل الصاعد من النواخذة والبحارة يتنافسون على ألقاب فئتين الأولى الشباب تحت 21 عاماً والثانية الناشئين تحت 16 عاماً.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جولتين اثنتين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الأولى تقام في شواطئ جميرا السبت والثانية في الرابع من شهر نوفمبر المقبل، حيث يولى مجلس إدارة النادي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة التي تعتبر أكاديمية لتأهيل النواخذة والبحارة من الجيل الصاعد لتحمل المسؤولية في المحافظة على إرث وماضي الآباء والأجداد.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً وكذلك النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في جميع سباقات الموسم الجديد 2023-2024.

وقال إن سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يعد أفضل استهلال لفعاليات الموسم الرياضي الجديد، مشيراً إلى أن المنافسة ستجمع نخبة من أبطال المستقبل والذين يعول عليهم الكثير في استمرار رسالة النادي للمجتمع من أجل إحياء الموروث البحري لأهلنا في الماضي.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن روزنامة الموسم الجديد ستكون مميزة بالكثير من الفعاليات المتنوعة والتي تلبي رغبات أهل البحر ومحبي الهوايات البحرية وتمزج بين السباقات المحلية التراثية والسباقات الرياضية البحرية الحديثة في مختلف الفئات وتركز على زيادة الحضور المجتمعي.