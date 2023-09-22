شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للتنس يثمن دور نادي الفجيرة في تطور اللعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن الاتحاد الدولي للتنس ضم نادي الفجيرة للتنس إلى برنامج مواهب المستقبل، وذلك تثميناً للجهود التي يبذلها في برامجه التي ساهمت بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ودوره في التطور الذي تشهده رياضة التنس في العالم خاصة في فئة الشباب، كما اختار «دولي التنس» بطولة الفجيرة التي أقيمت في يناير 2023 من ضمن إحدى أبرز 5 بطولات لفئة الشباب على مستوى القارة الآسيوية.

جاء ذلك عبر الرسالة التي تسلمها اتحاد الإمارات للتنس، وتعزيزاً لذلك تم اختيار نادي الفجيرة للتنس لينظم أول بطولة محلية بتصنيف (A) يوم 27 أكتوبر المقبل، كما جدد الاتحاد الدولي للتنس ثقته في الفجيرة إحدى المدن الرئيسية في العالم التي تستضيف بطولات الشباب ومنحها شرف تنظيم بطولتي الشباب اللتان ستقامان في نوفمبر ويناير المقبلين.

ووصف عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، المكاسب المتحققة بالرفيعة المستوى وأكد أن الثقة الكبيرة التي منحها الاتحاد الدولي للتنس تعكس القيمة الفنية والتنظيمية للنادي ضمن جهوده للنهوض برياضة التنس في الفجيرة والإمارات، وشدد على أنها ستمنح أسرة النادي دافعاً معنوياً قوياً لمواصلة العمل من أجل تحقيق نجاحات أكبر.

وأكدت هانية ريكي المدير التنفيذي لنادي تنس الفجيرة أن ثقة الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس بالنادي تمثل مكسباً مهماً سيتم استثماره ليكون العمود الفقري للتخطيط للمستقبل لعمل أكبر وإنجازات أفضل.

وبارك ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس لأسرة اللعبة في الفجيرة النقلة النوعية التي يحققها النادي، مؤكداً أنها ليست غريبة وتعكس قيمته العالية على كافة المستويات.