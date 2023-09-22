شكرا لقرائتكم خبر عن رادوي: شباب الأهلي حبس أنفاس النصر السعودي وإيقافه ليس سهلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة عصام هجو

استهل الروماني رادوي مدرب البطائح تعليقه على تحضيرات فريقه لضيفه شباب الأهلي المقررة الأحد على ملعب استاد خالد بن محمد بعبارة «اليوم ابتسم أمامكم وأتمنى ان ابتسم بعد نهاية المباراة».

وتابع رادوي «حرصت على الابتسامة لأني بطبيعة الحال أكون قلق طيلة الأسبوع والأيام التي تسبق المباراة، وبلاشك مواجهتنا ستكون مع فريق قوي جداً،وبعد مرور جولتين من الدوري فقد اهتزت شباكنا مرة احدة،ونحن نستعد لمواجهة البطل ويجب الا نستقبل أي هدف، ولكن نعرف ان الأمر ليس سهلاً ولكنه ممكناً، ومن الأفضل ان نقفل المساحات ونمنع كل الفرص، ففريق شباب الأهلي يمتلك لاعبين بجودة عالية وكل اسم نتحدث عنه هو صاحب جودة وعلى رأسهم على سبيل المثال كاراتابيا وحارب وسيزار والغساني وماتيوس وإيغور، وخطوط دفاعاته تمتلك خبرات كبيرة بوجود يوسف جابر ومحمد مرزوق ووليد عباس وعبدالعزيز هيكل وكلهم أصحاب تجارب ونحن نعلم نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم ونحن أيضاً من جانبنا جهزنا أنفسنا،ونتمنى ان نكون أقوياء وان تكون المفاجأة للمنافس وليس لنا».

فريق كبير

وأكد رادوي«شباب الأهلي هو الأفضل حالياً فقد سجل 5 أهداف ولايوجد فريق مثله في التسجيل لذلك يتصدر،وأنا كمدرب طبيعي ان أكون قلقاً وأفكر كثيراً في النجاح بقفل المساحات أمامه،فقد شاهدت الفريق وأعجبني كثيراً أمام النصر السعودي فقد كان مميزاً وحبس أنفاس الفريق المدجج بأفضل نجوم العالم وأمام حضور جماهيري كبير وفي أصعب الملاعب وأكثرها ضغوطاً وبكل صراحة شباب الأهلي لم يكن يستحق الخسارة على الاطلاق فقد لعب مباراة كبيرة،وحرفياً خسر كل شيء خلال دقيقتين ونصف الدقيقة، والنتيجة غير عادلة ومستوى شباب الأهلي من بداية الموسم يؤكد بأنه جاهز ومكتمل من كل النواحي وهو فريق بطولات ويستطيع التغلب على كل الضغوط»

ورداً على سؤال بخصوص انه لعب كمدرب ضد الفريقين اللذين لعب معهما كلاعب، وهما العين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي،وشباب الأهلي في الدوري قال: لا اعتبر ذلك سوء حظ،ومن الأفضل ان العب مع الأقوياء وبعد شباب الأهلي سنواجه الجزيرة وعلى كل حال،الأفضل ان نواجه الفرق الكبيرة مبكراً ويجب ان نكون مركزين.

أما اللاعب سيكو بابا الجناح المزعج فقد اكد اكتمال جاهزية الفريق لمواجهة "الفرسان "ورداً على سؤال حول انه كجناح يستطيع فعل كل شيء بالكرة خصوصا في القيام بعمليات السحب والمراوغة والانطلاق وعكس الكرات والتمرير ولكن مشكلته في التسجيل،قال: نعم أعرف ذلك ولكنه أمر عادي وطبيعي في كرة القدم وسوف أسعى لتقديم الأفضل فنحن مجموعة ونتعامل كفريق وليس كأفراد ولكن أتمنى ان اوفق في التسجيل متى ماسنحت لي الفرصة وسوف اسعى إلى تطوير وتنمية هذا الجانب والأهم عندي ليس ان اسجل أنا بل ان نخرج فائزين وان نوفق في حصد النقاط.