الامارات | وفاة لاعب المنتخب العراقي السابق شرار حيدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم السابق شرار حيدرعن عمر ناهز 55 عاماً اليوم في تركيا، بعد صراع مع المرض. ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عن رئيسه عدنان درجال "يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم نيابة عن اسرة الاتحاد بأحرّ التعازي وصادق المواساة الى الوسط الرياضي برحيل اللاعب الدولي السابق شرار حيدر".

وشغل حيدر قبل وفاته منصب رئيس نادي الكرخ (الرشيد سابقاً)، قبل ان يترك منصبه منذ اكثر من عام، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. ودافع حيدر عن شعار المنتخب العراقي لكرة القدم في حقبة التسعينيات، وكان واحداً من ابرز مدافعي نادي الرشيد، واحترف في صفوف شباب باتنه الجزائري، واستقر في العاصمة البريطانية لندن حتى عام 2003 عاد بعدها الى البلاد.