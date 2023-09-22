شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الغني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للغياب عن المران الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

جاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصه بهما، ومنحهما الجهاز الفني إذن بذلك، على أن ينتظم اللاعبان غدا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

فيما أدى مصطفى شلبي وعبدالله جمعة، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية، واكتفى اللاعبان بأداء التدريبات الخاصة فقط وفقا لقرار المدير الفني.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة، وقام الجهاز الفني بالتركيز مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الفني الأمثل.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور و الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص أعضاء الجهاز الفني على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح الأخطاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .