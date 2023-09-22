شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن نيجيريا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئات كرة اليد على نظيره النيجيرى بنتيجة 32/18 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 24 سبتمبر الجارى، ليتأهلن إلى النهائى.

واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى.

وحقق منتخب ناشئات كرة اليد الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23، فى إطار ختام الدور الأول من البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وحازم حامد محلل أداء ودكتورة منة الله بدرى أخصائي علاج طبيعي وإيمان مرجان مدير إداري.

وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى إيهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنة أحمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.

لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات .