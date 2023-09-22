شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن شفاء عواد.. وعبد المنصف يكشف خطة تجهيزه لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك شفاء الحارس محمد عواد من الإصابة التي كان يعاني منها، وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد عواد، حارس المرمى، بعد المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وأكد عبد المنصف أن محمد عواد شارك اليوم في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي سواء في الفقرة الفنية تحت قيادته، بجانب التقسيمة الفنية، بعدما أنتهي بشكل نهائي من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية بسبب إصابته برشح في الركبة .

وأشار محمد عبد المنصف إلى أنه يقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف التدريبات الفنية لمحمد عواد حتي يكون على أتم جاهزية للمشاركة برفقة محمد صبحي والثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

وأكد محمد عبد المنصف أن الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشهدت تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عواد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية بجانب الفقرة الفنية مع باقي الحراس تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مشاركته في التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.