شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلى لإراحة بيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لإراحة الجنوب أفريقى بيرسى تاو، جناح الفريق، فى مباراة سان جورج الإثيوبى، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من تفاقم الإصابة.

ويميل كولر لإبعاد بيرسى تاو عن مباراة، بطل إثيوبيا، لمنحه الفرصة لإستعادة فورمته الفنية والبدنية بعد الإصابة التى تعرض لها، للاستفادة بجهوده فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر، فى ظل كونه الورقة الرابحة بعد تسجيله هدفين فى افتتاحية مشوار الأهلى بالدوري.

يخضع بيرسي تاو للفحص الطبى من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر على هامش تدريبات فريقه لحسم موقفه من اللحاق بمواجهة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري.

وأضاف جاب الله أن تاو أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق، وسوف يخضع لفحص طبي يحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الاثيوبى على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء الأحد المقبل بذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.