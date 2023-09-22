شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى سابع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 38/30، فى إطار الجولة السابعة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

بينما حقق فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة 40/16، فى إطار نفس الجولة .

فيما تقام الجولة الثامنة الثلاثاء القادم بلقاءات بين كل من: الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس وهليوبوليس مع سموحة وطلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.