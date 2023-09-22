شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غرز فى رأس مدافع بيراميدز بعد إصابته فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامي، مدافع فريق نادي بيراميدز، 4 غرز في الرأس بعد الالتحام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن سامي أصيب في التحام قوي بالرأس خلال لقاء الزمالك، وتم وضع موانع نزيف مؤقتة خلال المباراة، وعقب اللقاء توجه للمستشفى وخضع لأشعة مقطعية أثبتت سلامته وعدم وجود ارتجاج.

وشدد على أن الجرح الذي تعرّض له سامي تمت خياطته بـ4 غرز في منطقة الرأس، ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد ومشاركته في المباريات ترجع لرؤية الجهاز الفني وعدم شعوره بأي آلام.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الرابعة عصرا على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.