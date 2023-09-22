شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن يجدد عقد البرازيلي جواو فيتور حتى 2027 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي دبا الحصن عقد لاعبه البرازيلي جواو فيتور، حتى صيف عام 2027، بعدما أثبت نفسه كواحد من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم،

تم توقيع العقد بحضور محمد أحمد المطوع الهنداسي رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي محمد النقبي أمين السر العام للنادي.

وقدم اللاعب البرازيلي المولود عام 2001 أداءً مميزاً مع فريق دبا الحصن خلال الموسمين الماضيين بفضل مهاراته الاستثنائية وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن: «سعداء جداً بتجديد عقد جواو فيتور. إنه لاعب مميز وأحد ركائز فريقنا، وقد أثبت نفسه بشكل لا يمكن إنكاره في الفترة الماضية، نحن واثقون من أنه سيستمر في تقديم الأداء الاستثنائي وسيساهم في تحقيق المزيد من النجاحات لنادي دبا الحصن».

وقال جواو فيتور: «أنا ممتن لنادي دبا الحصن وللجماهير الرائعة الداعمة للفريق، سأبذل قصارى جهدي لأواصل تقديم الأفضل وأساهم في تحقيق الأهداف الكبيرة للفريق في المستقبل».