شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة لن يضم أجنبي خامس.. ودي بور يحذر من هجوم كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حذر الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة من خط هجوم اتحاد كلباء عندما يلتقي الفريقان السبت ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين في ملعب

الأخير.

وقال دي بور: اتحاد كلباء فريق منظم وجماعي ويمتاز بخط هجوم قوي

وسرعة التحول من الدفاع للهجوم،وعلينا أن نكون أفضل منه في المباراة لتحقيق الفوز وحصد النقاط.

وأضاف: الفوز الخماسي أمام خورفكان في كأس المحترفين والثلاثة أهداف

التي سجلها أمام الشارقة في الدوري تؤكد قوة هجوم المنافس.

وأكد الهولندي أن الجزيرة استعد جيداً للمباراة، وكشف جاهزية جميع

اللاعبين باستثناء خلفان مبارك الذي يعاني من إصابة عضلية وسيعود في

مباراة الجولة المقبلة.

وأوضح دي بور أنه يعمل بشكل مستمر على تحليل الأداء وتحسينه في كل الخطوط والتركيز ليس على الدفاع فقط واستقبال الأهداف في آخر مباراتين لم يكن بسبب الضعف الدفاعي.

وكشف مدرب الجزيرة عن احتمالية ان يكمل الفريق هذه الفترة وحتى

الانتقالات الشتوية ب 4 أجانب فيط وذلك لعدم رغبتهم في أخذ قرار متسرع

،ومن المهم إذا تم استقطاب أجنبي رابع يجب ان يكون افضل من اللاعبين

الموجودين، وأعرب عن سعادته وثقته باللاعبين الموجودين في القائمة من

محليين ومقيمين وأجانب.