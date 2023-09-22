شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة للنسخة ال15 من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع بدء العد التنازلي للنسخة ال15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تواصل اللجنة المنظمة للبطولة واللجان الفرعية وفرق العمل تحضيراتها المكثفة واستعداداتها لاستقبال أكثر من 6 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم في أكبر حدث رياضي عالمي يخص رياضة الجوجيتسو، والذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وستكون البطولة العالمية الأهم مسرحاً لمنافسات غير مسبوقة للآلاف من الأبطال وحاملي الألقاب ونجوم الجوجيتسو من فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين، والباراجوجيتسو من جميع أنحاء العالم، حيث الهدف واحد وهو الظفر باللقب وصعود منصة التتويج.

ويتوافد اللاعبون المشاركون في المنافسات من دول اشتهرت بأنها الأقوى والأكثر تميزاً عالمياً في اللعبة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وكولومبيا، وكازاخستان، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي شهدت نجاحات باهرة في هذه الرياضة خلال زمن قصير مثل الأردن، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والفليبين، وتايلاند.

أقوى المنافسات

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «ترسّخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الخامسة عشر مكانتها المستحقة كأكبر وأهم فعالية عالمية للجوجيتسو ساهمت خلال الأعوام الماضية في إعادة رسم ملامح اللعبة على مستوى العالم، والارتقاء بها إلى قمة هرم رياضات الفنون القتالية، حيث أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، وتتسابق الدول حالياً في وضع الخطط والاستراتيجيات التي ترتكز على هذا النوع من الرياضات متخذة من تجربة أبوظبي والإمارات نموذجاً ملهماً لهم في تطوير الرياضة وصناعة الأبطال».

وأضاف الظاهري: «تستكمل النسخة الخامسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مسيرة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، ونسخة هذا العام تتفوق كماً وكيفاً على صعيد استقطاب نخبة النجوم والأبطال المصنفين الذين ستجمع بينهم روح التحدي والعزيمة والإرادة في الصعود إلى القمة والحصول على المراكز الأولى والجوائز القيمة».

وعبر الظاهري عن امتنانه للإقبال القياسي على التسجيل في المنافسات والذي تخطت نسبته ال60% مع بقاء أكثر من 5 أسابيع على انطلاقة البطولة وهو الأمر الذي يحتّم على الراغبين في تسجيل اسمهم في سجلات المشاركة التحرك سريعا لإنهاء إجراءات تسجيلهم تجنبا لأي تحديات قد تواجههم في ظل الإقبال غير المسبوق على المشاركة من دول العالم المختلفة.