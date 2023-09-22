شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي وكلباء يفتتحان النسخة الأولى لـ «الميني فوتبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحبت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة كرة القدم المصغرة (الميني فوتبول) التي تنظم لأول مرة في الإمارات قرعة المنافسات التي تنطلق في السابعة من مساء السبت في ملاعب (دبي بولارز) الواقعة إلى جوار برج خليفة.

ويلتقي في أولى المباريات فريقا شرطة دبي ونادي اتحاد كلباء.

وكانت البطولة قد استقطبت 12 فريقاً هي: شرطة دبي وبلدية دبي وأدنوك والشعب واتحاد كلباء والجامعة الأمريكية في الإمارات وسبورت فورأول وأون بلان العقاري وأكاديمية الريس والنجوم وروزر بيري العالمية وفريق باز، وسوف تكون ضربة البداية في السابعة من مساء اليوم السبت في ملاعب (دبي بولارز) التي تشتمل على ملاعب لمختلف الألعاب الرياضية والأعمار.

تقدم حضور القرعة سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع ورئيس اللجنة التنفيذية للميني فوتبول وأحمد الحموي صاحب ملاعب بولارز في دبي وسرمد الزدجالي مقرر البطولة.

وأعرب العاجل عن سعادته بإشهار اللعبة عن طريق الهيئة العامة للرياضة التي أبدت تعاوناً كبيراً مع اللجنة واتحاد الرياضة للجميع، كما أشاد بتعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم من خلال توفير الحكام الذين سيديرون المباريات، وأشاد بدور مجلس دبي الرياضي وتعاونه ودعمه للجنة في تسهيل عملية استضافة ضربة البداية بانطلاقة اللعبة من دبي وتحديداً من ملاعب (دبي بولارز) الفخمة والمتاخمة لبرج خليفة ودبي مول مما يسهم في استقطاب جماهير نوعية للاستمتاع بأرقى فنون الميني فوتبول.

وتوجه العاجل كذلك بالشكر إلى أسرة ملاعب دبي بولارز ممثلة في قائد فريق العمل في الملاعب أحمد الحموي الذي وافق على استضافة البطولة من دون شروط أو قيود.

وأكد العاجل أن اللعبة تملك أرضية صلبة وقاعدة كبيرة من اللاعبين الذين يفضلون ممارستها.

وقام سرمد الزدجالي مقرراللجنة ورئيس اللجنة الفنية بتوضيح شروط اللعبة ولوائحها حيث سيكون عدد اللاعبين 12 لاعباً في قائمة كل فريق للمباريات، 6 في الملعب ومعهم الحارس ايضاً، و6 في مقعد البدلاء،.

وقال «سيتم تشكيل منتخب وطني بعد الوقوف على مستويات كل اللاعبين خلال هذه البطولة، واللجنة تخطط للمشاركة في أول بطولة قارية والتي ستكون في بانكوك خلال نوفمبر القادم».