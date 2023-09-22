شكرا لقرائتكم خبر عن السدراني ووافية المعمري بطلا «الإمارات للشطرنج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أسدل الستار على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج التي نظمها اتحاد اللعبة بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأسفرت نتائج فئة الرجال عن فوز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج ومنتخبنا الوطني بالمركز الأول بعدما حصد 8 نقاط في 9 جولات، فيما جاء سالم عبد الرحيم لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساوياً مع الثالث علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفازت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ومنتخبنا الوطني بالمركز الأول لفئة السيدات بعدما حققت 9 نقاط محققة العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات، وجاءت عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، ثم بشاير خليل لاعبة نادي دبي للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

حضر مراسم التتويج والختام عبد الكريم المرزوقي أمين عام اتحاد الشطرنج والدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج وسلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني، ومحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاسم هيكل عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج ومحمد عبد الغني المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للشطرنج.

وكان زايد سلطان الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد حسم لقب مسابقة فئة تحت 20 سنة، وجاء يحيى شعيب لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حمد بدر لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، وفي مسابقة تحت 20 سنة للإناث فازت عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول، وجاءت لطيفة الدرمكي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني، وزينب درويش لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب في المركز الثالث.

وتصدر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قمة البطولة بالفوز ب4 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية، وجاء في المركز الثاني نادي الشطرنج والثقافة للفتيات للشطرنج في المركز الثاني برصيد ذهبية وفضية، ثم العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد ذهبية وبرونزيتين، والفجيرة ذهبية واحدة، ودبي للشطرنج فضية واحدة، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برونزية واحدة.