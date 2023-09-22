شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رماية أصحاب الهمم يشارك في بطولة العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات الوطني للرماية لأصحاب الهمم في النسخة التاسعة من بطولة العالم، المقررة في ليما عاصمة بيرو، حتى 28 سبتمبر الجاري، وتضم بعثة المنتخب الوطني 11 لاعباً ولاعبة إضافة لأعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد صالح الشيزاوي.

واللاعبون هم: عبد الله الأحبابي «فئة SH2»، وعبد الله سيف العرياني «فئة SH1»، وعبيد الدهماني «فئة SH1»، وياسر الدرعي «فئة SH1»، وسيف الظاهري «فئة SH2»، ومحمد الهاشمي «فئة SG-S»، ومحمد الحبسي «فئة SG-S»، وسيف الحميري «فئة SG-S»، وأحمد بوهليبة «فئة SG-U»، وعائشة المهيري «فئة SH2»، ومنى حسن فئة «SH2».

ويطمح المنتخب الوطني إلى تحقيق أفضل نتيجة في هذه النسخة التي يشارك فيها 260 رياضياً يمثلون 54 دولة، أملاً في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».