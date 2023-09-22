شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء والخليج يعبران الرياض والأخدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تقدم الفيحاء والخليج إلى المركزين الثامن والعاشر في دوري روشن السعودي بعد فوزهما الجمعة على الرياض والأخدود 3-1 و 1-0 ضمن الأسبوع السابع.

أصبح رصيد الفيحاء 9 نقاط،والخليج خلفه بـ8 نقاط،بينما بقي الرياض والأخدود برصيد 4 نقاط في المركزين قبل الأخير والخامس عشر.

في مباراة الفيحاء والرياض في ضيافة الأخير،تقدم أنتوني نواكايمي بالضيوف في الدقيقة 17 قبل أن يضيف فاشون ساكالا الهدف الثاني في الدقيقة 63، واستطاع صالح آل عباس تقليص الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 80 بيد أن المغربي عبد المجيد الصابيري أطلق رصاصة الرحمة على فريق الرياض بهدف ثالث في الدقيقة 90+7.

وفي لقاء الخليج ومضيفه الأخدود،لم تثن ضربة الجزاء الضائعة من البرتغالي مارتينيز أمام موطنه الحارس باولو فيكتور في الوقت المحتسب بدل عن ضائع في الشوط الأول الضيوف من العمل على استغلال الهجمات المرتدة حتى استطاع خالد ناري تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ثانية مانحاً الفريق الشرقاوي فوزه الثاني من 7 مباريات خسر ثلاث منها،وتلقى الأخدود خسارته الخامسة والثانية على التوالي على ملعبه.