الامارات | منتخب المغرب يخسر خدمات أبو خلال لفترة طويلة بسبب الإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيبتعد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال "عدّة أشهر" عن الملاعب بسبب الاصابة، بحسب ما أعلن ناديه تولوز الفرنسي اليوم في بيان. وخرج أبو خلال (23 عاماً) في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي الخميس، في الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم.

أصيب أحد لاعبي منتخب المغرب الذي حقق انجازاً تاريخياً ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، بركبته اليمنى ولم يتمكن من ترك المستطيل الأخضر إلا بعد تدخل الجهاز الطبي. وبتسجيله ثلاثة أهداف في خمس مباريات، كان أبو خلال، القادم من ألكمار الهولندي في 2022، أفضل مسجل لفريقه في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأوضح بيان تولوز، صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي "ستُجرى فحوص طبية جديدة للتأكد من نوعية الاصابة ومدة غيابه". وهذه ضربة جديدة لتولوز المفتقد منذ بداية الموسم لمهاجمه الهولندي الشاب إبراهيم سيسوكو الذي تعرّض لاصابة بقدمه ستبعده حتى نوفمبر. ومن شأن الإصابة أن تهدد مشاركة أبو خلال مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا يناير المقبل.