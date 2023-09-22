فانتازي.. انخفاض سعر لاعبي تشيلسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.
نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 22 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:
لاعبون ارتفعت أسعارهم
روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.6 مليون جنيه إسترليني.
سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.6 مليون جنيه إسترليني.
راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد) 7.1 مليون جنيه إسترليني.
لاعبون انخفضت أسعارهم
توماس بارتي (أرسنال) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
دييجو كارلوس (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني.
كايسيدو (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
هجالمار إيكدال (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني
بن تشيلويل (تشيلسي) 5.7 مليون جنيه إسترليني.
مايكل أوليس (كريستال بالاس) 5.8 مليون جنيه إسترليني.
كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
جون إيجان (شيفيلد يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني.