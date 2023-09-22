فانتازي.. انخفاض سعر لاعبي تشيلسي اليوم

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع