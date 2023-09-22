فانتازي.. أرتيتا يحدد موقف مارتينيلي وبارتي قبل مواجهة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث ميكيل أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنهام يوم الأحد، عن أداء مارتن أوديجارد مع أرسنال، وكيف سيتعامل مع مباراة الديربي.

وقال أرتيتا عن مارتن: إنه لاعب رائع بالنسبة للنادي وللفريق، أنا سعيد حقًا من أجله لأنه يستحق ذلك".

وأضاف: "يتعلق الأمر بإيجاد مكان تشعر فيه بالراحة من أجل التألق، وحيث تشعر بالتقدير، ويمكنك التعبير عن موهبتك فيه، أعتقد أنه وجد هذا المكان معنا، إنه محبوب من الجميع ويحترمه الجميع ويستحق تمامًا".

وعن ما إذا ستحتاج مباراة أرسنال ضد توتنهام لمزيد من الحوافز، واصل: " لا، الفوز دائمًا يساعد ويحافظ على الروح في المكان، لكن هذه المباراة لا تحتاج إلى أي حافز، إنها من المباريات الأكثر تميزًا في الموسم إنه ديربي، إنها مباراة خاصة بالنسبة لنا جميعًا وعلينا فقط التركيز".

وأردف المدرب الإسباني عن مدى جاهزية بارتي ومارتينيلي: البرازيلي لا نزال نقوم بتقييمه حتى الآن، لذلك دعونا نرى ما إذا كان يمكنه المشاركة في المباراة أم لا، لكن توماس بالتأكيد خارج المباراة ونأمل أن يكون الباقي متاحًا للديربي".

عن رد فعل رامسديل على عدم المشاركة: أنا أتفهم الأمر، وهو أمر صعب للغاية مع كل لاعب، وأنا أعاني وأهتم بكل لاعب لا يلعب، لكن هذه هي المنافسة ومن وظيفتي اتخاذ القرارات بأفضل طريقة ممكنة للفريق".

واضاف أرتيتا حول كيفية تعامله مع هذه المباراة ضد توتنهام:"إنه تحدٍ جديد وفرصة جديدة، من الواضح أن لديهم مديرًا جديدًا قدم أداءً جيدًا حقًا وقام بتغيير أجواء النادي وكل شيء حوله، إنه أسلوب مختلف أيضًا، لذا سنتأقلم مع ذلك، ونقدم الأداء الذي نحتاجه للتغلب عليهم".

واختتم عن مواجهة توتنهام بدون هاري كين: "لديهم العديد من اللاعبين الآخرين الذين يمكنهم خلق وإحداث فارق في المباراة، ربما بالنسبة لهم يعد هذا تغييرًا كبيرًا، لكنني أعتقد أنهم تأقلموا معه جيدًا".