شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة ضيف برنامج كابيتانو مصر.. ويشارك اللاعبين فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان عمرو وهبة ضيفًا فى برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

وحرص الفنان عمرو وهبة، على مشاركة اللاعبين المتواجدين فى كابيتانو مصر بصالة الجيم، وذلك خلال البرنامج المذاع عبر شاشة "ON E"، كما شارك فى تحدى الأسئلة مع ميرهان عمرو.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.