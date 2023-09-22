شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام بطل الاسكواش: أشجع الأهلى وميسى أفضل لاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مازن هشام، بطل الاسكواش المصري، في أول ظهور له عقب تألقه بشكل لافت في بطولة "قطر الدولية للاسكواش" بعدما نجح في إقصاء حامل اللقب الإنجليزي محمد الشوربجي من دور ربع النهائي في الجزء الثاني بحوار لموقع وتليفزيون كورة بلس ومنصات الخليج 365، عن العديد من أسراره حول تفاصيل مسيرته مع رياضة الاسكواش واحترافه للعبة.

هل تحب كرة القدم.. ومن تشجع داخل مصر؟

بالطبع أحب كرة القدم ولكني غير مجنون بها وأشجع الأهلي.

ما أكثر المواقف الطريفة التي تعرضت لها خلال رحلتك الاحترافية؟

خلال إحدى المباريات المهمة ذهبت للتدريب استعدادًا للمباراة وتعرضت لـ"مزق" قبل خوض اللقاء، لقد كان موقفًا مضحكًا.

ما أكثر المواقف الحزينة التي تعرضت لها خلال رحلتك الاحترافية؟

الخسارة، في حال تعرضي للخسارة خلال المباريات التي أخوضها أشعر بالحزن ولكنها تعلمني دائمًا.

لو لم تكن لاعب اسكواش أي الألعاب تحب أن تصبح نجمًا فيها؟

رياضة التنس، أنا أحب الألعاب الفردية لأنها مسؤوليتك بالكامل وواقعية على عكس كرة القدم، التي قد يساعدك فيها زملاؤك في الملعب إذا كانت حالتك سيئة.

أكتر شخصية رياضية ملهمة لك؟

أحب العديد من الأشخاص مثل رفاييل نادال، ولكني أتابع كوبير براينت لاعب السلة الأمريكي لأنه شخص حقيقي وواقعي.

لاعب تأثرت بمسيرته

تعرضت للإصابة أكثر من مرة، لذلك أي لاعب يعود من الإصابة ويتحدى العالم ويحقق إنجازا يكون ملهمًا لي.

هل هناك أحد من أفراد أسرتك يسعى للاستمرار في الاسكواش؟

أسرتي تحب الاسكواش ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أحد يرغب في ذلك، ويحبون عمرو شبانة وكريم دوريش.

أيهما تفضل ميسي أم رونالدو؟

بالطبع ميسي، فهو الأفضل.

أين تحب أن تخرج لقضاء فترة إجازتك؟

أحب البلايستيشن والجلوس مع أصدقائي.

ما أكثر البلاد التي ترغب في الذهاب إليها؟

اليونان.