شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك. شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك الونش: أنهيت مرحلة التأهيل الأولى من الصليبى.. وسأعود للزمالك قريباً الزمالك يعلن شفاء عواد.. وعبد المنصف يكشف خطة تجهيزه لمواجهة المقاولون استمرار تأهيل أحمد فتوح وغيابه عن المران الجماعى للزمالك قبل لقاء المقاولون كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال اتجاه فى الأهلى لإراحة بيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى الأهلى ينافس على برونزية كأس العالم لأندية السلة فى هذه الحالة 4 غرز فى رأس مدافع بيراميدز بعد إصابته فى مباراة الزمالك

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز