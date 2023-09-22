شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لعبد السلام محمد أحد مواهب كابيتانو مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد السلام، أحد مواهب كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية، لقصة حزينة.

وعرض برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر شاشة "أون" قصة عبد السلام محمد الذي تعرض لصدمة في حياته بعد وفاة خاله الذي كان يدعمه ويسانده خلال رحلة ممارسة كرة القدم وكيف تجاوز هذه الأزمة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.