شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. الحزن يخيم على فريق محمود بكر بعد استبعاد سيف الدين ومحمد عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن على فريق محمود بكر الذى يقوده أحمد الكاس، بعد الخسارة من نظيره حسن الشاذلى الذي يقوده عبد الستار صبرى، بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.

واضطر أحمد الكاس لاختيار الثنائى المستبعد من فريقه بعد الخسارة، ووقع الاختيار على كل من سيف الدين أحمد، ومحمد عماد.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكانت بداية الموسم الجديد من "كابيتانو مصر" الأسبوع الماضي، وسط متابعة واهتمام كبير بالبرنامج الذي يعد من أهم البرامج لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم في مصر.